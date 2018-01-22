Ситуация в школе № 2 Полярного стабилизировалась

Стали известны новые подробности отравления детей в школе № 2 города Полярного. Согласно последней информации ближайшие несколько дней ученики в образовательное учреждение не вернутся. Запретили им и посещение другой школы.

Напомним внеплановые каникулы в ЗАТО Александровск начались 15 января, по разным источникам заболели более 40 детей.