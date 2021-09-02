151 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+54), Мончегорске (+22) и Кандалакшском районе (+19).

Ситуацию с эпидемией коронавируса в России уже можно назвать управляемой. Это стало возможным благодаря и вакцинам, сообщил ТАСС первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко на одной из сессий в рамках Восточного экономического форума.

По словам Фисенко, на сегодняшний день в России нет ни одного региона, который бы испытывал какой-то резкий дефицит таких препаратов. Поэтому фармакологически эта инфекция управляема, считает эксперт. Около 75% пациентов с COVID-19 сегодня лечатся амбулаторно, в частности, благодаря наличию необходимых лекарств, сообщил министр.