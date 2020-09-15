Ситуацию с памятником в Лиинахамари под личный контроль взял губернатор Мурманской области

На фрагментах памятника обнаружены следы тросов. Это говорит о том, что его могли разрушить намеренно.

«Сложно представить, что есть люди, способные на такое, и они ходят по одной с нами земле. Отдельно предстоит разобраться, как участок земли с памятником оказался в аренде частной компании. Памятник будет восстановлен. Утратить его, значит забыть о героях. У нас нет такого права!», - написал Андрей Чибис на своей странице в соцсети «ВКонтакте».