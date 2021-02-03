156 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+74), Североморске (+12) и Мончегорске (+12).

Ситуацию с пандемией в России удаётся держать под контролем, в большинстве регионов она стабилизируется, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев во время профильного совещания. Он напомнил, что началась масштабная вакцинация граждан, для этих целей развернуто более 3 тысяч пунктов. «Ключевое условие - это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объёме», - подчеркнул Медведев, отметив, что к концу первого полугодия планируется произвести более 90 миллионов доз вакцины «Спутник V», а со второго полугодия в гражданский оборот планируется выпускать не менее 18 миллионов доз в месяц.