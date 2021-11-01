275 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+137), Североморске (+29) и Кольском районе (+20).

Владимир Путин заявил, что в ближайшее время против ковида будут использоваться и специальные лекарства. Он подчеркнул, что, тем не менее, лучшим способом защиты от этого заболевания остается вакцинация и своевременная ревакцинация. Ситуацию с распространением коронавируса в стране Путин считает очень сложной, сообщает «Интерфакс».