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День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.18 19:30

Ситуацию с ремонтными работами в домах микрорайона Дровяное держит на контроле глава муниципалитета

На работу коммунальщиков жалуются, если не все, то очень многие. И ведь действительно, как уберечься от некачественного ремонта в подъездах и отсутствия отопления по вине управляющей компании? Ответ на этот вопрос знают жильцы дома № 6 микрорайона Дровяное, которые обратились за помощью к местным властям.

Рабочие день главы города не ограничивается кабинетами мэрии, Дмитрий Филиппов регулярно выезжает на встречи с жителями Мурманска. Чаще всего к представителю власти обращаются с вопросами коммунального характера. Например, сегодня Дмитрий Дмитриевич посетил район Дровяное, где местную управляющую компанию сложно назвать образцовой.

- Дом, который мы осмотрели раньше,  оставляем на контроле,  - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Та работа, которую мы предварительно наметили, выполнена. Но двигаться надо дальше, но есть объективные причины, которые сдерживают работы. Это 50-поуентная собираемости коммунальных платежей.

Несмотря на 50-процентную собираемость платежей за ЖКУ, управляющая компания выполнила свои обещания. Напомним, осенью прошлого года глава города  встречался с жителями микрорайона Дровяное. Они выказали ему недовольство работой коммунальщиков, которые обслуживают семь многоквартирных домов.

- В 2015 году мы приняли эти дома на обслуживание и  до настоящего времени их обслуживаем, - отметила Светлана Тихонова, генеральный директор УК «Успех Сервис». - Как вы видите, дома находятся в удручающем состоянии, приходится очень много денежных средств вкладывать для того, чтобы там навести порядок. Но потихонечку мы какие-то работы  выполняем.

Сейчас здесь обновлены кровля и электропроводка, теперь в подъезде есть свет, происходит постепенная замена труб, были заколочены проходы в подвалы и восстановлены лестницы при входе в подъезды. Однако говорить о завершении работ рано.

Ситуация с работами, которые проводит управляющая компания, находится на личном контроле главы муниципального образования.

Сегодня же Дмитрий Филиппов так же провёл первое организационное заседание по подготовке работы уставной комиссии. Участники встречи  рассмотрели несколько важных вопросов. Изменения коснутся полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, некоторых процедур деятельности органов местного самоуправления, в частности, процедуры прекращения полномочий Совета, а также приведения отдельных норм устава в соответствие с федеральными законами. 

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