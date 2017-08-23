Сияет Мурманск в ночи огнями

Полярный день позади, белые ночи уходят. На улицах становиться всё темнее и темнее. Представители администрации Мурманска проверили работу системы уличного освещения. Её бесперебойная работа – это не только безопасность северян, но и качество их жизни.

За летний период было подготовлено и отремонтировано почти 12 тысяч светоточек в Мурманске. Заменили электропроводку, установили новые светильники, проверили надёжность всех конструкций. Не остались без внимания и мурманские достопримечательности, сообщил журналистам директор предприятия «Мурманские городские парки и скверы»

- Специалисты нашей подрядной организации вместе с нашими сотрудниками составили план-график работ, в котором установили время, к которому должны привести всё в порядок - до 10 августа, - рассказал Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Произвели все ремонтные работы, чтобы к 10 августа все осветительные приборы заработали.

Все источники света в столице Заполярья подключены к общей системе «Каскад». На едином пульте, согласно графику, ежедневно зажигают уличные фонари. Чтобы не случилось никаких неполадок, специалистами проводится ежедневный контроль работы оборудования, так как от этого зависит безопасность горожан.

- Через день проезжаем по городским маршрутам, осматриваем осветительную арматуру, сети, - рассказал Воеводин Валентин, директор ООО «Энергоконтроль». – Получаем сообщения о поломках от горожан, на них тоже реагируем. Сразу же оперативная бригада выезжает для устранения сбоя.

За последние годы город заметно преобразился. В полярную ночь жители Заполярья ощущают острую нехватку света и красок. Именно поэтому специалисты Мурманских городских парков и скверов не останавливаются на достигнутом. Регулярно разрабатываются новые проекты и подбираются новые места для установки светового оборудования, которое так радует мурманчан во время полярной ночи.

Сейчас специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» обслуживают 52 городских объекта. В планах коллектива - разработать проекты для улиц Скальная и Мира. В скором времени красочные огни зажгутся и там.