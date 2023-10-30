«Сияние Арктики»: в Мурманске запускают второй сезон конкурса красоты

Конкурс красоты уже давно не про стандарты, а про индивидуальность. Уникальность, харизма и талант выходят на первый план. Так считают организаторы конкурса «Сияние Арктики», которое состоится в Мурманске во второй раз.

Галина Скибяк, организатор, руководитель конкурса красоты «Сияние Арктики»: «В нашем конкурсе нет жёстких критериев: рост, вес, параметры девочек. Нет, мы берём абсолютно разных девочек, возрастная категория у нас идёт от 18 лет и соответственно старше. Самая возрастная девушка в том году была 57 лет, в этом году самая взрослая в заявке 62 года. Если у девочки яркие волосы, мы подкрасим, сделаем ещё ярче. Наш конкурс направлен на уникальность, мы подчеркнём уникальность каждой девочки».

На участие в конкурсе подано более 80 заявок. Отборочный этап начнётся уже 4 ноября. Девушки активно интересуются проектом, ведь он служит платформой для саморазвития и раскрепощения. На протяжении трёх месяцев для участниц будут проходить вечеринки, мастер-классы, фотосессии.

Ирина Высоцкая, участница кастинга конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Наверно, я скажу самоуверенно, но я жду победы. Раскрепощения, я достаточно раскрепощена. Но, я думаю, что впереди интересные знакомства, времяпровождение. Я думаю, будет интересно».

Главный приз, конечно, шикарная корона и титул. Но, помимо этого, у каждой будет возможность получить денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, а также специальные преференции от партнёров.

Екатерина Боровик, судья и партнёр конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Так как я сама специалист по естественному омоложению, то я только за безопасные естественные техники. Я сама не применяю никаких инъекционных методик, никаких инвазивных. Естественно, я буду оценивать по критерию – естественность натуральной природной красоты. В рамках конкурса я выберу одну из девушек, с которой мы пойдём к финалу. Мы её подготовим, проведём курс процедур, которые максимально будут направлены на то, чтобы стать более красивой, подтянутой, улучшить качество кожи и блистать в финале соответственно».

Телеканал «Арктик-ТВ» продолжит следить за новостями конкурса и делится с вами подробностями одного из главных проектов о женской красоте в Мурманской области.