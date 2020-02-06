Скандал в мурманской горбольнице выходит на «Первый Канал»

Сотрудники Мурманского областного клинического многопрофильного центра, а проще в городской больнице, во главе с главным врачом Евгением Тарбаевым приняли участие в ток-шоу «На самом деле». Поводом для командировки докторов в Останкино, стало сандальное видео появившееся в одном из популярных мурманских пабликов в соцсети.

На кадрах видно как возмущенный посетитель, используя нецензурную брань, требует от медперсонала незамедлительно оказать помощь пациенту. Существует и другая видеозапись, сделанная сотрудниками больницы, где видно посетителя кардиологического отделения со стороны. Это агрессивный, возможно, нетрезвый мужчина, который угрожает физической расправой докторам. По горячим следам в больницу был вызван наряд полиции. Сразу четыре медработника написали заявление на хулигана, в том числе о нанесении побоев.

В настоящее время в адрес персонала медучреждения продолжают поступать угрозы. Правоохранительные органы проводят проверку.

Однако страсти в соцсетях до сих пор не угасают: одни находят оправдание скандалисту, другие, и таких большинство, полностью на стороне людей в белых халатах.

Эфир ток-шоу в формате «очная ставка», можно будет посмотреть в понедельник, 10 февраля, на «Первом Канале».