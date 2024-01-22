Скандально известный активист из Мурманской области Андрей Данилов пытается получить политическое убежище в Норвегии

Туда он сбежал ещё в 2022 году. С тех пор поливает грязью Россию из-за рубежа.

Андрей Данилов активист из Оленегорска. Ранее называл себя борцом за права саамского народа. Правда, борьбу свою он вёл крайне неоднозначными способами, регулярно нарушал закон.

В 2021 году, например, решением суда был арестован на 5 суток за сопротивление полиции. Данилов отказался показать сотрудникам полиции содержимое рюкзака при входе на территорию фестиваля в Мончегорске, устроил скандал и пытался силой прорваться на территорию фестиваля. В рюкзаке у него при этом был нож и алкогольные напитки, которые проносить категорически запрещалось.

Об этом сам Данилов сообщил на суде. В 2022 году активист сбежал из России в Норвегию и попытался там получить политическое убежище. Однако тогда у него это не получилось. Сейчас Данилов снова пытается задержаться в соседней стране, поливая грязью Россию и активно фотографируясь с флагами. Правда, теперь флаг саамов активист променял на другие цвета. Видимо, решил сменить лагерь, раз уж его не приняли в Норвегии как саама. Снимки эти мы по понятным причинам демонстрировать не будем.