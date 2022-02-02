«Скандинавская выставка» помогает северянам пережить зиму

Как пережить суровые февральские морозы? «Скандинавская выставка», продолжающая свою работу в Мурманске, знает ответ на этот вопрос. Здесь представлена фирменная одежда из Скандинавии, Норвегии, Германии и Канады со скидками до 70%.

«Скандинавская выставка» - это новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды. Вся одежда на этой выставке распродается со скидкой до 70%. Зимняя мужская и женская одежда до 72 размеров. Все наполнители в изделиях натуральные, а главное, защищают от холода в самые сильные морозы.

Кирилл Сафронов, директор «Скандинавской ярмарки»: «Так как это скандинавские куртки, то они предназначены для северного климата, они выдерживают любые температуры - до минус 50. Верхний материал защищает их от ветра и от сырого снега».

Наполнители в куртках современные - гагачий пух, верблюжья шерсть и дюпонт. Они практичные, обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, поэтому такая одежда служит долгие годы.

На выставке-продаже представлены аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки, шубы. Купить качественную верхнюю одежду со скидками можно до конца недели.

Воскресенье - последний день работы. «Скандинавская выставка-продажа» расположена в левом крыле торгового центра «Волна» по адресу: г.Мурманск, ул. Ленинградская 20.

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