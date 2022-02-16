«Скандинавская ярмарка» - куртки, которые так необходимы северянам

Одежду, которую производят наши скандинавские соседи, теперь можно найти на ярмарке, которая открылась в Мурманске. У Мурманчан есть возможность серьёзно сэкономить и утеплиться в февральские морозы.

Тёплые и лёгкие, а главное, износостойкие куртки представлены на выстаке - норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки, практичные дублёнки и конечно норковые шубки. Наполнители у зимних курток и пальто самые разные — экологичные пух-перо, верблюжья шерсть, био-пух. Они практичные, обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, поэтому такая одежда служит долгие годы.

Представленный широкий модельный ряд и размеры до 72-го, что позволяет подобрать обновку на любой вкус.

Владимир Иванов, директор «Скандинавской ярмарки»: «На мероприятии представлены коллекции Скандинавии, Финлляндии Норвегии и Канады. Основных наполнителя три: гагачий пух, верблюжья шерсть и дюпонт».

Успейте приобрести качественную верхнюю одежду со скидками. «Скандинавская ярмарка» продолжит работать до воскресенья включительно.

Выставка-продажа расположена на первом этаже торгового центра «Флагман» по адресу: г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 51.

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