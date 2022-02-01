«Скандинавская ярмарка» поможет северянам пережить холодный февраль

Купить качественную куртку из Скандинавии по разумной цене возможно. Ликвидационная распродажа стартовала в столице Заполярья. Представленный широкий ассортимент и размерный ряд не позволит уйти без парки или пуховка даже самого взыскательного покупателя.

«Скандинавская ярмарка» - стильная и модная - теперь в Мурманске. Распродажа ликвидационная, покупателей ждут скидки до 70 процентов. Из-за пандемии в крупных городах уже закрылись магазины скандинавской верхней одежды, а коронавирусные ограничения заметно снизили количество покупателей. Остаток товара организаторы ярмарки решили продать по себестоимости в два, а то и в три раза дешевле, чем в торговых центрах.

Кирилл Сафронов, директор «Скандинавской ярмарки»: «Так как это скандинавские куртки, то они идеально подходят для северного климата, они выдерживают любые температуры, даже до минус 50. А верхний материал защищает от ветра и от сырого снега».

Наполнители в куртках современные - гагачий пух, верблюжья шерсть и дюпонт. Они практичные, обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, поэтому такая одежда служит долгие годы. Представленный широкий модельный ряд и размеры до 72-го позволяют подобрать обновку на любой вкус.

Степан, покупатель: «Я с моря только что вернулся, хотел куртку купить потеплее, так как у нас тут холода суровые. Я зашёл мне ребята помогли. Крутую аляску подобрал и жене подарок купил, давно её не видел. Я думаю, она будет приятно удивлена».

На выставке-продаже представлены норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки, шубы. Купить качественную верхнюю одежду со скидками можно до конца недели. Воскресенье последний день.

Нордическая выставка-продажа расположена в левом крыле торгового центра «Волна».

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