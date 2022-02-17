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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.22 19:30

«Скандинавская ярмарка» продолжает баловать северян своим ассортиментом

Ликвидационная распродажа качественной верхней одежды развернулась в столице Заполярья. На мероприятии представлены коллекции Скандинавии, Финляндии, Норвегии и Канады. «Скандинавская ярмарка» продолжает баловать северян своим ассортиментом.

«Скандинавская ярмарка» продолжает работу. Вся одежда на этой выставке распродается со скидкой до 70%. На выставке-продаже представлены норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки. Для элегантных женщин - широкий выбор шуб из скандинавской норки.

Владимир Иванов, директор «Скандинавской ярмарки»: «Компания распродает товары для жителей Заполярья со скидками за счёт того, что здесь ниже цены на арендную плату. Распродажа будет вестись до конца недели, и мы сохранили практически закупочные цены».

Представленный широкий размерный ряд не позволит уйти без парки, шубы или пуховка даже самому взыскательного покупателя.

Успейте приобрести качественную верхнюю одежду со скидками. «Скандинавская ярмарка» продолжит работать до воскресенья включительно.

Выставка-продажа расположена на первом этаже торгового центра «Флагман» по адресу: г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 51.

 

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