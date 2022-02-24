Новейшие коллекции верхней одежды от ведущих мировых производителей Америки, Канады, Финляндии со скидкой до 70%.

На «Скандинавской выставке» представлена зимняя мужская и женская одежда от 42 до 68 размеров. Все наполнители в изделиях натуральные и долговечные. Это биопух, овчина, верблюжья шерсть, меха чернобурки и волка. Модели высокотехнологичные, многие оснащены системой терморегуляции.

В основном на выставке-продаже представлены канадские аляски, норвежские пуховики и финские дубленки и, конечно, шубы.

Мурманчане уже оценили новую выставку-продажу:

- Я купила великолепную куртку и зятю куртку приобрела. Большое спасибо ребятам из Питера, что они приехали. Почаще бы приезжали, было бы очень много хороших и качественных вещей в нашем городе. Спасибо большое!

«Скандинавская ярмарка» продолжит работать до воскресенья включительно. Выставка-продажа расположена на первом этаже торгового центра «Детский мир» по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 48.

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