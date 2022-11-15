Скандинавские бородатые гномы родом из Мурманска!

Лучший подарок - подарок, сделанный своими руками. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» в этом тоже убедилась на примере изготовления скандинавских гномов.

Пора новогодней суеты совсем скоро ворвётся в нашу повседневную жизнь, а это значит, что пора задуматься о подарках. Не правда ли? Согласна, готовь сани летом, а телегу зимой. Сложно с этим поспорить, поэтому сегодня будем шить и создавать подарки своими руками.

- А всё началось с обычной фотографии гномов. Увидела, понравились, захотела попробовать, - вспоминает Ирина. Швейным делом мастерица стала заниматься ещё со школы. Повод был вязким - все женщины в семье шили, начиная с бабушки. Но таких сказочных персонажей создаёт только она, набивая шишки и участь на своих ошибках.

Ирина Мартынова, мастер по пошиву игрушек: «С шортами у меня была такая небольшая загвоздочка, так как у них сложноватый крой. Я искала выкройку, где бы мне найти. Тут мне, кстати, выкройка мамина помогла, удивительная вещь».

Весь процесс сборки проходит поэтапно и на создания одного гнома уходит три дня. Муж тоже не остается в стороне. Выпиливает корпус и затем всё скрепляет. Обязанности в семье разделены чётко. В работе даже используется цемент.

Ирина Мартынова, мастер по пошиву игрушек: «Надо, чтобы гном устойчивый был, чтобы не падал. Мы придумали его утяжелять цементом. Вот у меня муж заливает эти цементные ножки, потом тут обклеивается, всё уже в валеночки. Потом это все обшивается вручную, получается вот какая вот ножка».

Дома у Ирины уже чувствуется атмосфера Нового года, а усиливают эффект горячий чай, выпечка и желание создавать своими руками вещи, которые приятно украшают интерьер.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «В результате такой непростой работы получаются симпатичные, новогодние, скандинавские гномы. И у каждого из них есть бирка, на которой указана легенда о гноме. Тексты на русском и английском языках».

Эти бородатые игрушки можно встретить и в магазинах нашего города.

Анастасия Файзулина, директор магазина: «Посетители довольны, им очень нравится качество работ. Мы отбираем всех мастеров, чтобы это было действительно качественно, красиво. Многие, например, думают, что гномиков с Норвегии привезли. Мы им говорим, что это ручная работа. Это наши мурманские мастера нам делают таких гномиков замечательных».

Интерес к таким скандинавским красавцам есть не только у северян, но и у туристов.