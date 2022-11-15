«Кольские хроники с Юрием Бергером» - малоизвестные факты из истории развития ЗаполярьяЦентр поддержки предпринимательства Мурманской области объявляет о приёме заявок на региональный конкурс «Молодой предприниматель года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.22 19:30

Скандинавские бородатые гномы родом из Мурманска!

Лучший подарок - подарок, сделанный своими руками. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» в этом тоже убедилась на примере изготовления скандинавских гномов.

Пора новогодней суеты совсем скоро ворвётся в нашу повседневную жизнь, а это значит, что пора задуматься о подарках. Не правда ли? Согласна, готовь сани летом, а телегу зимой. Сложно с этим поспорить, поэтому сегодня будем шить и создавать подарки своими руками.

- А всё началось с обычной фотографии гномов. Увидела, понравились, захотела попробовать, - вспоминает Ирина. Швейным делом мастерица стала заниматься ещё со школы. Повод был вязким - все женщины в семье шили, начиная с бабушки. Но таких сказочных персонажей создаёт только она, набивая шишки и участь на своих ошибках.

Ирина Мартынова, мастер по пошиву игрушек: «С шортами у меня была такая небольшая загвоздочка, так как у них сложноватый крой. Я искала выкройку, где бы мне найти. Тут мне, кстати, выкройка мамина помогла, удивительная вещь».

Весь процесс сборки проходит поэтапно и на создания одного гнома уходит три дня. Муж тоже не остается в стороне. Выпиливает корпус и затем всё скрепляет. Обязанности в семье разделены чётко. В работе даже используется цемент.

Ирина Мартынова, мастер по пошиву игрушек: «Надо, чтобы гном устойчивый был, чтобы не падал. Мы придумали его утяжелять цементом. Вот у меня муж заливает эти цементные ножки, потом тут обклеивается, всё уже в валеночки. Потом это все обшивается вручную, получается вот какая вот ножка».

Дома у Ирины уже чувствуется атмосфера Нового года, а усиливают эффект горячий чай, выпечка и желание создавать своими руками вещи, которые приятно украшают интерьер.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «В результате такой непростой работы получаются симпатичные, новогодние, скандинавские гномы. И у каждого из них есть бирка, на которой указана легенда о гноме. Тексты на русском и английском языках».

Эти бородатые игрушки можно встретить и в магазинах нашего города.

Анастасия Файзулина, директор магазина: «Посетители довольны, им очень нравится качество работ. Мы отбираем всех мастеров, чтобы это было действительно качественно, красиво. Многие, например, думают, что гномиков с Норвегии привезли. Мы им говорим, что это ручная работа. Это наши мурманские мастера нам делают таких гномиков замечательных».

Интерес к таким скандинавским красавцам есть не только у северян, но и у туристов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
14.11.22 14:33
Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии...
Комментарий к новости:В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%
Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше половины жителей СЗФО хотя бы однажды одалживали деньги своим коллегам-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 647 копеек, доллар теряет почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Евгений Никора: проект бюджета на 2023 год «осторожный, но скорее оптимистичный», а значит – реалистичный
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика