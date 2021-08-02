237 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+119), Кольском районе (+20) и Североморске (+19).

Статистика заболеваемости держится на довольно высоком уровне. Сказать, что точно влияет на распространение вируса, сложно. Скорее всего, это совокупность факторов. Например, заболеть можно в поездке или отпуске.

К слову, при возвращении из других стран россияне должны сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты на портал «Госуслуги». Раньше это нужно было сделать в течение трёх дней после въезда. С 30 июля на передачу теста отводится 4 дня. До получения результата нужно соблюдать режим изоляции.

тест и режим изоляции не нужны, если есть сертификат: о вакцинации в течение 12 последних месяцев или документ о перенесенном заболевании в течение 6 последних месяцев.