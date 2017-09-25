Сказать нечего - подсудимая Светлана Макарова отказалась в суде от последнего слова

Дело Светланы Макаровой близится к завершению. Обвиняют бывшего директора одной из управляющих компаний в хищении «тепловых» денег. Женщина своей вины не признаёт. Сегодня на очередном заседании Октябрьского районного суда Мурманска Светлана Макарова должна была сказать последнее слово.

Уголовное дело в отношении Светланы Макаровой расследуют уже около двух лет. Её обвиняют в том, что она, будучи собственником управляющей компании и ТСЖ, не перечисляла ресурсоснабжающим организациям деньги, собранные с жильцов обслуживаемых домов за коммунальные услуги. Часть средств со счетов аффилированных компаний, по версии следователей, Светлана Макаров присвоила себе. При этом Макарова виновной себя не считает. Об этом она заявляла на предварительном заседании. Сегодня же в Октябрьском районном суде Мурманска она должна была выступить с последним словом, но сообщила, что к сказанному ранее добавить ей нечего.

После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу. Огласят его 6 октября этого года.