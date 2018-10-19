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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.18 19:30

«Сказка» - одно из любимых мест мурманчан и гостей города

Любимые мурманские достопримечательности: обновленный детский городок «Сказка» и парк Семеновского озера снискали популярность у горожан.

Ко дню рождения города жители Мурманска получили несколько подарков. Среди них обновленный детский городок «Сказка» и вторая очередь пешеходных дорожек у Семеновского озера. Места отдыха сразу стали пользоваться популярностью у горожан всех возрастов. Сфотографироваться с героями русских народных сказок спешат даже молодожены. Спустя месяц после открытия городка и парка депутаты городского совета приехали посмотреть на новые достопримечательности и пообщаться с посетителями.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мурманчане в большинстве своем очень довольны тем, что, наконец-то, в городе Мурманске появилась вот такая интересная очень большая, просторная с хорошим наполнением, вот такая детская площадка. Потому что разговоры о том, что детям нашим негде проводить свой отдых, свой досуг, были очень давно, особенно, когда эта площадка эксплуатировалась вообще не по назначению».

На 10 тысячах квадратных метрах мурманской «Сказки» разместили несколько игровых зон, площадку для отдыха, прогулочную аллею вдоль которой установлены скульптуры героев русских сказок. Венчает композицию - Летучий корабль. Такой большой и разнообразный парк - единственный в городе, где можно отдохнуть всей семьей, даже с самыми маленькими детьми.

Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь первый раз. Очень замечательно все».

Через дорогу от «Сказки» расположена зона отдыха у Семеновского озера. В 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» была завершена первая очередь по благоустройству, а уже этой осенью для северян открыли новые пешеходные и велосипедные дорожки и несколько смотровых площадок. Особую уютную атмосферу, которая царит в самом популярном парке города, отметила и Тамара Прямикова.

Тамара Прямикова, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Вторая очередь Семеновского озера, такое уединенное очень красивое уютное место, все-таки, несмотря на то, что у нас уже осень, такое чувство, уходить не хочется. Настолько уютно и тепло, не в плане температуры, а в плане красоты. А что человеку надо? Я всегда говорю, когда красота это здоровье, хочется жить, хочется работать».

Ежедневно парк и детский городок убирают и следят за исправностью всех элементов, так что новые зоны отдыха будут радовать горожан еще не один год. А самый верный показатель того, что новые достопримечательности мурманчанам пришлись по душе - это искренние детские улыбки и смех.

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