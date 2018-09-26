«Сказка» - прекрасный подарок ко дню города-героя

Осень в этом году радует мурманчан погожими днями. В областном центре до сих пор работают фонтаны, газоны радуют зеленью, а листва на деревьях – игрой ярких красок. Мест отдыха в городе становится всё больше, а свой очередной день рождения Мурманск будет встречать, в том числе, в новых парка и скверах.

Совсем скоро Мурманск отметит свой 102-й день рождения и к нему город активно готовится.

Самый зелёный город за Полярным кругом уверенно стремится стать самым ухоженным и благоустроенным. Число парков и скверов в городе увеличивается - реконструируются исторические, строятся новые. Этим летом в считанные месяцы Мурманск обрёл сквер, названный в честь дважды героя Советского Союза Александра Шабалина.

Ещё один подарок мурманчанам - полностью реконструированный парк «Сказка», торжественное открытие которого запланировано в полдень уже в эту субботу, 29 сентября. А для любителей двухколесного транспорта и пеших прогулок в парке у Семёновского озера совсем скоро будут открыты обустроенные современные велодорожки и пешеходные тротуары.