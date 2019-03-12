Сказка должна полежать где-то месяц, чтобы созреть

Почему лягушки поют? Ответ на такой непростой вопрос теперь знают мурманские школьники. В библиотеке ребята смогли побеседовать с детской писательницей, автором книги о лягушках Екатериной Панфиловой.

Прочитать хорошую книгу, которая запомнится надолго, большое удовольствие, а вот обсудить её с автором - маленькая мечта для многих. Эту мечту исполнили работники интеллект-центра № 6, которые организовали для школьников виртуальную встречу с писательницей Екатериной Панфиловой, автором сказок «Почему лягушки поют», «Приключения маленького синего вертолётика» и книги о трудолюбивых северных эльфах. Дети смогли задать Кате, именно так представилась писательница, самые разные вопросы. Например, сколько времени уходит на написание книги?

«Я напишу сказку и положу её, обычно, чтобы она созрела, - рассказывает о сложном творческом процессе Екатерина Панфилова, писательница, автор книги «Почему лягушки поют?». - Знаете ли, как какое-то яблоко или помидор, ей надо какое-то время полежать, потому что когда напишешь сказку и перечитываешь её, то ничего не замечаешь, никаких опечаток или несостыковок в сюжете не видишь. Потом, когда сказка месяц полежит, её достаёшь, снова перечитаешь и думаешь, господи, неужели это я написала такую ерунду!».

Автор рассказала, что на книгу уходит в среднем год. Нужно не только написать, отредактировать, придумать макет, но и нарисовать своих персонажей. Так, чтобы сразу влюбиться в картинку, чтобы у лягушки или у вертолётика были «живые глаза» и искренняя улыбка.

Любовь Малыгина, мурманчанка, считает, что такие добрые произведения нужно читать и детям и взрослым. «Книга интересная. Я уже сказала, что она детский писатель, а детские писатели всегда отличаются мудростью и оптимизмом, - рассказывает Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - А вот если говорить о представителях клуба людей старшего поколения города Мурманска, то я думаю, что им тоже было бы интересно встретиться с этой писательницей. Так как все взрослые - это повзрослевшие дети».

Заведующая интеллект-центром рассказывает, что Городского клуба старшего поколения очень охотно посещают библиотеку для того, чтобы познакомиться с новыми детскими авторами и быть с внуками на «одной волне» и для того, чтобы пообщаться со своими ровесниками.

«Третьего марта у нас состоялся мастер-класс, на котором мы делали брошь с камелией, - рассказывает Татьяна Головина , заведующая информационным интеллект-центром № 6 городской библиотеки. – Некоторые участницы мероприятия изготовили брошь, кто-то изготовил заколочку. Теперь они с удовольствием их, я думаю, будут носить».

На базе обновленного интеллект-центра также работают 4 клуба по интересам: это студия творчества «Креатив», клуб семейного чтения «Открытая книга», клуб интеллектуального досуга «Эрудит» и клуб для людей с особенностями «Страницы надежды».