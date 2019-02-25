«Сказка» подарила защитникам Отечества семейный праздник

Маленькие мурманчане и их родители отметили День защитника Отечества в детском городке «Сказка». Ребята соревновались в рыбацкой сноровке, меткости, ловкости, умении быстро бегать и далеко прыгать. Не остались в стороне и взрослые – для них организовали большую концертную программу.

Празднование Дня защитника Отечества в детском городке «Сказка» организовали так, чтобы скучно не было никому. Для детей – множество игровых и соревновательных площадок, а для северян постарше – концерт и танцы. Но в центре внимания - основа защиты Земли русской – богатыри.

«Творческие коллективы города Мурманска приготовили игровую программу «По следам русских богатырей». Эта программа, в первую очередь, предназначена для юных, самых маленьких мурманчан, - рассказала Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 5 г. Мурманска. - Они вырастут, они тоже станут защитниками нашими и нашего Отечества, как их папы и дедушки».

Перетягивали канаты, ловили рыбу, стреляли шарами, прыгали, пели и танцевали все вместе. Задумка организаторов удалась.

«Прежде всего, мы хотим поздравить людей с праздником, провести мероприятие, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – А самое главное, это показать юным северянам, что в нашей стране есть такой праздник, который дорог каждому гражданину Российской Федерации. Можно сказать, прививаем патриотизм с самого детства».

У ребят из детских танцевальных коллективов сегодня задание ответственное - выступить так, чтобы родители гордились ими, а гости радовались. Тем более, когда у папы, который с гордостью рассказывает о службе в армии, 23 февраля ещё и день рождения. «Папа рассказывал, как они тренировались, стреляли. Как он картошку чистил, когда его наказывали во время службы», - вспоминает Дима Клеймёнов, мурманчанин. А тут и творческий подарок папе, что называется, экспромтом.

Даже те, кто приехал в Ленинский округ в гости к родственникам, пройти мимо весёлых гуляний в детском городке « Сказка» не смогли. Маленькая Ксюша ещё ходит в детский сад, но о своих мужественных предках знает уже много. И в этом большая заслуга мамы. «У нас дедушка Осипов Федор Петрович - ветеран войны, - рассказывает Анастасия Глуховская, мурманчанка. - Он уже умер, к сожалению. Мы поздравляем сегодня представителей старшего поколения: брата, папу, мужа. У меня муж пограничник, охраняет нашу страну, а брат полицейский».

Праздничные мероприятия на территории «Сказки» проходили до самого вечера.