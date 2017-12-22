«Сказки Венского леса» звучат в филармонии

23 декабря Мурманская областная филармония распахнёт двери для всех поклонников классической музыки. Они окунуться в «Сказки Венского леса» Штрауса. А проводником в мире вальса станет московский дирижёр Эдуард Дядюра.

В предновогодние дни горожан охватила праздничная суета. Сердце стучит на три четверти, совсем как в вальсах Штрауса. С новогодним концертом «Сказки Венского леса» в заполярный город в очередной раз приехал известный дирижер, педагог Эдуард Дядюра. В программе прозвучат лучшие произведения Иоганна Штрауса.

Эдуарда Дядюру критики называют одним из самых ярких дирижеров наших дней. Он работает с Денисом Мацуевым, выступает в Кремле и часто радует публику Германии и США. Под его руководством звучат произведения не только симфонических оркестров, но и музыкантов эстрады: Григория Лепса, Николая Баскова и хора Турецкого. Хотя, как признается дирижер, он испытывает удовольствие от работы и с теми, и с другими.

- Я оперно-симфонический дирижер, это я моя музыка, мое призвание, - признаётся Эдуард Дядюра, дирижёр. - Но я с большим удовольствием дирижирую концерты эстрадные, когда есть эстрадная группа, бас-гитара, клавиши, ударные и современная эстрадная. Получаю огромное удовольствие.

Управлять оркестром сложно, ведь с помощью дирижерской палочки нужно нарисовать эмоции и передать их каждому слушателю, для этого нужно стать единым целым с оркестром. Это уже третий визит Дядюры, поэтому наладить нужный контакт с музыкантами удалось сразу. Во время генеральной репетиции маэстро оценил и обновленный зал Мурманской областной филармонии. «Потрясающий зал необыкновенной красоты, стиля дизайна, - восхищается Эдуард Дядюра, дирижер. – Понимаешь, что находишься в храме искусства. Мне говорили, что здесь прекрасная акустика, сейчас мне придётся в этом убедиться».

Мурманскую филармонию ждёт аншлаг, билеты на концерт были раскуплены задолго до начала концерта.