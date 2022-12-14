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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.22 19:30

Сказочными окнами встретим Новый год!

Веет от окон северных квартир каким-то особым уютом. У кого-то горит неоновый свет для комнатных цветов, а у кого-то уже появляются новогодние сюжеты. О том, как в Снежногорске готовятся к встрече 2023-го и как заряжают прохожих праздничным настроением, расскажут наши корреспонденты.

Прискакал и остался гостить – символ наступающего года на окне семьи Бодровых поселился неспроста. Вика уже второй год «на удачу» рисует животных, которые будут хозяйничать, согласно китайскому календарю, весь год. Идея создания художественных образов, признаётся Виктория, принадлежит не ей. Оказывается, она переняла традицию у соседки.

Виктория Бодрова, создатель праздничного настроения в доме, г. Снежногорск: «Каждый год в декабре она аккуратно разрисовывала окна, всегда были разные композиции… Я ходила и с завистью смотрела».

Теперь, обычай наряжать окна к Новому году, может стать общедомовым. Бояться не стоит. Краска с лёгкостью отмывается, а нарисовать картину на окне по силам каждому. Художница отмечает, что свой талант тоже раскрыла не сразу. Первые мазки были нерешительными.

Виктория Бодрова, создатель праздничного настроения в доме, г. Снежногорск: «Думаю: «Получится!». Взяла кисти-краски, нарисовала… Соседка ещё идёт, показывает вверх палец. Круто, думаю, ну, всё!».

Вместе со своими сорванцами Виктория принимает участие в конкурсе на лучшее оформление окон, это тоже уже традиция. В прошлом году семья Бодровых участвовала и в муниципальном, и в региональном состязаниях, где были в числе победителей и призёров. И в этом году заявки на участие уже направлены.

Виктория Бодрова, создатель праздничного настроения в доме, г. Снежногорск: «Хочется как-то абстрагироваться от всех этих новостей, хотя бы в своём мирке создать новогоднее настроение… Волшебства хочется!».

Создать праздник малышам Вика заявилась и в группе детского сада, который посещают её дети. В числе активных родителей оказалась и Тамара Кошкарёва, кропотливо вырезавшая ночами вытынанки. Это техника создания композиций из бумаги, благодаря которой в группе у малышей «выросло», в том числе, именное новогоднее дерево. Но семья Кошкаревых увлеклась, теперь работают над бумажными украшениями для окон своей квартиры.

Тамара Кошкарёва, создатель праздничного настроения в детском саду, г. Снежногорск: «Начали с сада – это нас вдохновило. И дальше пошло-пошло… Начали украшать квартиру, дом».

За такой подход к делу благодарность родители получают, в первую очередь, от собственных детей.

Наталья Бриченкова, воспитатель детского сада №2 «Северяночка», г. Снежногорск: «Подарили нашим деткам очень много положительных эмоций, восторга, радости. Дети довольны, рассматривают всё».

Снежногорский детский сад №2 – постоянный участник конкурса по украшению окон, к созданию праздничной атмосферы с удовольствием подключаются и педагоги, и родители. Коллективы стараются выдерживать общую тематику, но всегда прислушиваются друг к другу.

Татьяна Бабаджанова, заведующая детским садом №2 «Северяночка», г. Снежногорск: «И всегда мы используем мотивы русских народных сказок, потому что мы хотим, чтобы дети их знали. Родители просто молодцы. Хорошо, когда мы вместе, это здорово!».

Бумажная феерия на окнах создаёт особенный зимне-праздничный уют.

А вы нарядили дом к Новому году?

 

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