Сказочный поезд привёз Деда Мороза в Мурманск

Сегодня передвижная резиденция Деда Мороза прибыла на станцию Мурманск. Столица Заполярья стала последним пунктом в маршруте следования сказочного волшебника. На встрече поезда побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Поезд Деда Мороза никогда не опаздывает. Вот и на станцию Мурманск прибыл вовремя - ровно в 9 утра. Несмотря на такое на раннее утро встречать волшебника из Великого Устюга собрались десятки маленьких северян. И не зря, ведь дедушка приехал не один, а с внучкой и многочисленной свитой - здесь уже точно не заскучаешь - праздничное настроение гарантировано.

Большой путь проделал Дед Мороз. За 41 день он объехал 36 городов России. В новогодних вагонах его сказочная команда проводит для ребят весёлые игры и квесты.

Столица Заполярья ставит точку в праздничном маршруте.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Мурманск стал финальной точкой. Это время чудес и волшебства. Не забудьте загадать желание, потому что Новый год продолжается».

Желающих увидеть главного героя новогодних праздников на привокзальной площади собралось немало. Но ничто не могло омрачить долгожданную встречу за порядком и безопасностью гостей следили сотрудники ОМОН «Медведь» Росгвардии.

Уже к вечеру передвижная резиденция отправилась обратно в Великий Устюг.