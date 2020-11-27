Скелет кита, который использовали во время съёмок кинофильма «Левиафан», установят в Териберке

Огромная декорация скелета кита из кинофильма «Левиафан» будет установлена в Териберке, об этом рассказал губернатор Андрей Чибис на Международном форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

Природная территория в Териберке в ближайшее время должна получить статус особо охраняемой. Андрей Чибис напомнил, что этим летом началась реконструкция участка автоподъезда к селу, также появился высокоскоростной интернет.

Предполагается, что известная во всем мире конструкция станет новым объектом притяжения жителей и гостей области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы нашли скелет кита, ту самую декорацию, которая стала яркой точкой фильма «Левиафан». Спасибо нашим коллегам из правительства Москвы. В ближайшие два месяца перевезём в Териберку всю конструкцию. Уверен, она станет ещё одним местом притяжения».