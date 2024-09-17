Скидка в общественном транспорте Мурманской области при оплате проезда через систему быстрых платежей продолжит действовать до Нового года

Предложение от СБП должно было завершиться 30 сентября, однако организаторы решили продлить его ещё на три месяца из-за популярности акции в нашем регионе. До 31 декабря стоимость проезда снизится на 8 рублей, если в наземном транспорте воспользоваться NFC-табличкой при совершении платежа.

С начала июня их количество в общественном транспорте региона выросло почти в 3 раза и сегодня достигает 1,5 тысячи штук.

Обычно NFC-табличка расположена на стекле у входа в транспорт. Узнать её можно по логотипу «Национальная система быстрых платежей». Чтобы расплатиться таким способом, нужно воспользоваться смартфоном – приложить его к самой NFC-табличке или отсканировать нанесенный на неё QR-код. Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением СБПэй.