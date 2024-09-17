День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.24 19:30
Скидка в общественном транспорте Мурманской области при оплате проезда через систему быстрых платежей продолжит действовать до Нового года
Предложение от СБП должно было завершиться 30 сентября, однако организаторы решили продлить его ещё на три месяца из-за популярности акции в нашем регионе. До 31 декабря стоимость проезда снизится на 8 рублей, если в наземном транспорте воспользоваться NFC-табличкой при совершении платежа.
С начала июня их количество в общественном транспорте региона выросло почти в 3 раза и сегодня достигает 1,5 тысячи штук.
Обычно NFC-табличка расположена на стекле у входа в транспорт. Узнать её можно по логотипу «Национальная система быстрых платежей». Чтобы расплатиться таким способом, нужно воспользоваться смартфоном – приложить его к самой NFC-табличке или отсканировать нанесенный на неё QR-код. Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением СБПэй.
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Последние комментарии
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
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