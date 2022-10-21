Скидку в 30% на портале «Госуслуги» отменят с 1 января будущего года

Роскачество поясняет, что можно успеть оплатить за оставшиеся два месяца.

До 31 декабря на портале можно оплатить со скидкой 30% определенные услуги. Это заявки на получение либо смену российского паспорта или же заграничного паспорта, водительского удостоверения; регистрацию и расторжение брака.

На госуслугах со скидкой можно оплачивать некоторые автомобильные штрафы. Если уложиться в 20 дней со дня наложения, то сумма составит 50% от начисленной.

Но есть исключения, когда придётся заплатить по полной. Однако, Роскачество сообщает, что и после 1 января возможность оплачивать некоторые штрафы с экономией останется.