Скидок санитаркам в Арктике никто не делает

На военном полигоне в районе посёлка Спутник Мурманской области в преддверии Международного женского дня с личным составом медицинской службы бригады морской пехоты Северного флота было проведено занятие по тактико-специальной подготовке.

На Северном флоте служат и девушки, например, среди военных медиков. Скидок санитаркам никто не делает, вот и в этот раз во время учений на полигоне им пришлось эвакуировать на себе раненых и перевязывать пострадавших в полевых условиях.

Залиха Уламбиева, санитар медицинской роты бригады морской пехоты СФ: «В армии ты не можешь дать себе расслабиться. Это держит тебя в тонусе, ты занимаешься физической подготовкой, ты в коллективе, ты понимаешь, что такое товарищество».

По оценке командования все военнослужащие-женщины успешно справились с поставленными задачами, выполнив специальные нормативы наравне с мужчинами.

Алексей Северюхин, врио начальника медицинской службы бригады морской пехоты СФ: «Девчонки у нас при боевой подготовке выполняют все те же задачи что и военнослужащие - мужчины. Где-то им это нелегко даётся, но в целом никаких проблем с женщинами нет. Есть задача и они готовы её выполнить».

По словам военных, в связи с текущей обстановкой важно доводить свои прикладные навыки до совершенства. Девушки полны энтузиазма и хотят поддержать тех, кто принимает участие в спецоперации.

Тренировка прошла в суровых условиях Крайнего Севера при морозе и глубоком снежном покрове. При этом участники тренировки использовали двухзвенные вездеходы, оборудованные, как эвакуационные медицинские машины.