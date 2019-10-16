Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте в ноябре? «Вечёрка» успокаивает

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Впервые в Мурманске прошла военно-историческая реконструкция подвига Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова. Его воспроизвели члены клубов «Титовский гарнизон», «Заполярный рубеж» и студенты Мурманского арктического государственного университета. Уникальное зрелище своими глазами увидели журналисты «Вечернего Мурманска».

На днях в одной из социальных сетей появилась скандальная новость о грядущем повышении стоимости проезда в общественном транспорте Мурманска. На опубликованной фотографии распечатанного объявления сообщалось, что с 1 ноября 2019 года цена поездки составит не 32, а 35 рублей. Спешим успокоить - это неправда. Сколько на самом деле будет стоить проезд в ноябре, рассказывает «Вечёрка».

«По этому двору можно передвигаться лишь на танке», - так сказали проверяющие, оказавшись в Якорном переулке. А ведь, между прочим, этот двор находится в введении товарищества собственников жилья. В другом дворе Первомайского округа детская площадка поделена между двумя «управляйками» - контраст очевиден. Вместе с контролёрами причудам мурманского ЖКХ удивлялись журналисты «Вечёрки».

По данным прокуратуры Мурманской области, мошенничества продолжают устойчиво входить в первую тройку преступлений, зарегистрированных в текущем году. Более того, за три минувших квартала их число увеличилось на 27 процентов. Среди них немало мошенничеств на рынке жилья. Но скоро эта цифра пойдёт вниз. Как защитят добросовестных граждан, читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».