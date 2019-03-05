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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.19 19:30

Сколько месячных норм снега выпало в Мурманске в феврале, разузнала «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В минувшие выходные в Мурманске прошли интеллектуальные состязания на «Кубок Арктики», на которые съехались 56 команд со всей страны и из-за рубежа. Как принимали в Мурманске знатоков? Какой вопрос оказался решающим? Какая команда в итоге победила? Репортаж с двухдневного интеллектуального марафона ищите в свежем номере «Вечернего Мурманска». 

Мурманчане снова засветились на центральном телевидении. Северянка Анастасия Никитина принимает участие в третьем сезоне проекта канала НТВ «Ты супер!». В проекте участвуют юные дарования, оставшиеся без попечения родителей. Анастасия вместе с бабушкой живет в Мурманске и учится в колледже искусств. О том, как можно поддержать землячку, читайте в «Вечёрке».

А команда КВН «Сборная города Снежногорска» выступает на первом канале. Вчера в Москве прошла игра 1\8 финала Высшей Лиги КВН, в которой снежногорцы принимают участие. Кто был их соперниками и когда выступление северян можно будет увидеть по телевизору, первыми узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Мурманские синоптики подвели итоги последнего месяца зимы. Февраль оказался довольно тёплым, но снежным. Сколько месячных норм снега выпало в Мурманске, можно узнать из свежего номера газеты.

 

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