Сколько надо времени, чтобы очистить город от снега? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Вчера утром самым популярным аксессуаром у водителей в Мурманске стала лопата. Перед тем как двинуться в путь им пришлось откапывать собственных железных коней. Снег шёл ночью и не прекратился утром. Сколько надо времени, чтобы очистить город от снега? Оказывается, эти сроки прописаны в национальном стандарте. Подробнее об этом – в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Каким получился федеральный бюджет на 2020 год? Будут ли продолжать расселение аварийных домов в Мурманске? Что мешает бороться с наливайками? На эти и другие вопросы ответил депутат Государственной Думы России Алексей Веллер.

Детям войны помогут оплатить коммуналку. Такое решение приняла на днях Мурманская областная Дума. О том, когда и сколько будут получать люди, которым в детстве пришлось пережить ужасы Великой Отечественной войны, читайте в «Вечернем Мурманске».

В Мурманской областной научной библиотеке состоялось долгожданное открытие после ремонта зала-трансформера. Как он теперь выглядит, как изменились холл и гардероб библиотеки, куда пропало деревянное панно с первого этажа и какие новые принципы работы появились в «научке»? Ответы на эти вопросы в свежем номере «Вечёрки».