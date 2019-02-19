Скользкие тропы и опасные переходы поджидают мурманчан в городе

Последствия метелей и снегопадов, которые обрушились на наш регион на минувших выходных стали неожиданностью для большинства мурманских управляющих компаний. Коммунальщики не смогли освободить дворы от снега даже за несколько дней. Но есть среди управленцев исключения.

Снежная каша, гололёд и сосульки - три всадника апокалипсиса непогоды в Мурманске. Сейчас почти любой житель области может выглянуть в окно и понять о чём речь. Год от года ситуация не меняется: необходимость экстренной уборки дворов после буранов и метелей у коммунальщиков вызывает удивление. Но основная опасность для горожан скрыта под слоем грязной каши из снега и грязи - чёрный лёд, который абсолютно бесполезно посыпать песком.

Многие мурманчане сегодня винят управляющие компании. Ведь муниципальные дороги, за которые ответственны власти Мурманска, может и не идеально, но расчищены. А во дворах непроходимая каша:

- Плохо ходить и плохо ездить, так как некуда припарковать машину, - сетуют горожане.

- Мы платим, чтобы убирали и прилегающую территорию к домам, но тем не менее ничего не чистится.

- Что касается машин, так это вообще ужас. Вчера ездила на заказ по праздникам: одни пробки сплошные, одни аварии. Это кошмар какой-то, надо что-то с этим делать.

- Центральные улицы ещё как-то отчищают, пример подают, а во дворах - это коллапс полнейший!

- Чего рассказывать! Сами всё видите, какие дороги. И это каждый год.

- У нас ТСЖ, около нашего дома почистили, а рядом вот такая же каша. Я боюсь ходить, потому что вот сосульки висят, очень боюсь.

- Я упала один раз, но встала и пошла…

А вот мостовой переход от остановки общественного транспорта «Улица Комсомольская» до первой проходной рыбного порта в эти дни превратился в опасную снежную горку. Два дня немногочисленные работники с риском для жизни спускались по длинной лестнице с маленькими залепленными снегом ступенькам. Многие преодолеть этот опасный путь могли только, крепко держась за металлические поручни, да и то скользили при спуске. А на дороге их поджидала каша из грязного снега и множество машин, превращающих небольшой участок дороги во фронтовую тропу.

Сотрудники железной дороги, которые обслуживают мост, на наши замечания отреагировали быстро, в середине сегодняшнего дня приступили у уборке.

Что же касается дворов города, то это зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. И забегая вперёд можно отметить ещё одну деталь, которая пугает пешеходов, сосульки – предвестники скорой весны. Хотя бы их в этом году начнут убирать вовремя?