Скончалась Ирина Тверитинова

Мы все равны перед опасностью заболеть и погибнуть от коронавируса. Иинфекция не щадит ни молодых, ни пожилых людей. Сегодня не стало нашей коллеги с ГТРК «Мурман» Ирины Тверитиновой.

Последние годы Ирина трудилась на ГТРК исполнительным продюсером, специалистом, который ищет актуальную информацию, договаривается о съёмках. Но жителям области она больше всего запомнилась своей работой обозревателем в газетах «Вечерний Мурманск» и «Комсомольская правда».

В мае этого года Ирине Тверитиновой исполнилось 40 лет.

Коллектив редакции «Арктик-ТВ» выражает глубокое соболезнование родным и близким Ирины Константиновны.