Скончалась Римма Дмитриевна Куруч, мурманчанка с активной жизненной позицией

На 82-м году жизни после продолжительной болезни скончалась видный общественный деятель Римма Дмитриевна Куруч.

С 1998 по 2002 год она возглавляла Мурманское отделение движения «Всероссийская партия пенсионеров». Позже руководила областной общественной организацией «Пенсионеры Мурмана». А с 2008 года –общественной организацией «Дети Великой Отечественной войны».

Многие пожилые жители Заполярья признательны Римме Дмитриевне за помощь в решении вопросов правовой и социальной поддержки.

С 2013 года Римма Дмитриевна Куруч возглавляла Общественный совет при Министерстве социального развития Мурманской области.

Жителям Кольского Заполярья Римма Дмитриевна запомнится как неравнодушный человек с твёрдой гражданской позицией.