Скончался 62-летний житель Апатитов – очередная жертва пандемии

Более двух недель назад у мужчины появились симптомы ОРВИ. Через несколько дней его состояние ухудшилось, он вызвал скорую помощь, но от госпитализации до результатов теста на коронавирус отказался.

15 апреля с заметно прогрессирующей болезнью и положительным анализом на COVID-19 его доставили в реанимацию Апатитско-Кировской центральной городской больницы, где сразу подключили к аппарату ИВЛ. Затем перевели в отделение реанимации Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, где он скончался.

Мужчина страдал сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.