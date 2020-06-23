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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.06.20 19:30

Скончался известный заполярный художник Никита Духно

В  Мурманске на 66-м году жизни скончался художник Никита Духно. У него была обнаружена коронавирусная инфекция.

Лечение Никита Ростиславович проходил в Специализированном центре инфекционных заболеваний областной больницы. Несмотря на усилия врачей, проводимую интенсивную терапию, спасти его не удалось.

Совсем недавно знаменитый заполярный художник представлял свою выставку «Живопись Никиты Духно», её можно посетить виртуально в группе Мурманского областного художественного музея в социальной сети «ВКонтакте».

 

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