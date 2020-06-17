14 июня на 61-ом году жизни скоропостижно скончался Юрий Иоганович Лукинский, последний потомок финнов из старинного рода Якку на Кольском полуострове.

Он родился 14 июня 1959 года в городе Мурманске. С 1996 по 2019 год работал ведущим инженером в отделении по Мурманской области СЗГУ Центрального банка РФ, откуда пол года назад вышел на пенсию.

Семья, родственники и друзья скорбят по поводу преждевременной смерти любимого, доброго, кровного, порядочного, отзывчивого и трудолюбивого человека.

Прощание с Юрием Иогановичем состоится 18 июня в 12.00 в малом зале прощаний Мурманской областной больницы.