Скорее всего, плохое самочувствие школьников в Полярном вызвала еда в столовой

37 учеников школы № 2 города Полярный обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления. Сейчас следственный комитет пытается выяснить, что стало причиной плохого самочувствия несовершеннолетних.

Ситуацию прокомментировал глава администрации закрытого административно-территориального образования Александровск Семён Кауров, который отметил, что первые обращения в медучреждения начали поступать ещё 11 января. Медицинская помощь понадобилась шестерым несовершеннолетним. Троих из них пришлось госпитализировать. Врачи поставили диагноз: гастроэнтерит. Это воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки, которое чаще всего вызвано вирусами или кишечной палочкой. Уже вскоре инфекция приобрела лавинообразный характер. На сегодняшний день известно о 37 случаях плохого самочувствия у детей. Гастроэнтерит при этом врачи подтвердили всего у шестерых детей. Остальным поставили диагноз ОРВИ. С сегодняшнего дня школа, в которой учились заболевшие ребята, закрыта на внеочередные каникулы. Скорее всего, плохое самочувствие школьников вызвала еда в школьной столовой. Следственный комитет по факту случившегося начал процессуальную проверку.

- На сегодняшний день Центр гигиены и федерального медико-биологического агентства по Снежногорску и Полярному плотно работают по этому случаю: произведены заборы проб, - говорит Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск. - Сегодня идёт полноценное расследование. Можно сказать, что идёт полноценная дезинфекция Комбината школьного питания в этой школе.