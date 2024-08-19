Скоро 1 сентября: на оперативном совещании обсуждали вопрос выполнения работ по проекту «Арктическая школа»

Ход работ по проекту «Арктическая школа», голосование по инициативам «На Севере – твой проект», губернаторские контроль – эти вопросы обсудили на еженедельном оперативном совещании. В этот раз его проводила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

100% школ Мурманской области будут охвачены проектом «Арктическая школа» в этом учебном году. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили значимые события, произошедшие в сфере образования. Так, в учреждениях создадут 80 новых пространств: 63 в школах и 17 – в детских садах, успеть должны к началу сентября. Кроме этого, в восьми школах Заполярья завершат капитальный ремонт. В 16-ти откроют центры образования «Точка роста». При этом модернизируют заведения не только в Мурманске, но и в отдалённых населённых пунктах.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В рамках программы «Комплексное развитие сельских поселений, сельских территорий» выполняется ремонт в сельской школе Ладынинского района. А за счёт средств консолидированного бюджета Мурманской области выполняется капитальный ремонт школы №22 в Заполярном. Новые условия уже в этом году будут созданы для порядка 3000 детей».

В этом году школьники отправятся в учебные заведения 2 сентября, однако, в некоторых классах осталось завершить отделочные работы. Строители будут проводить их во внеурочное время, что не повлияет на учебный процесс, отмечают в профильном министерстве.

Например, в школе №22 Заполярного подрядчик уже завершает капитальный ремонт. А работы в спортивном зале школы №9 в коридорах и раздевалках готовы на 85%. Об этом сообщил Андрей Кузнецов, глава Печенгского округа, отвечая на замечания недавнего губернаторского контроля. С/Х: Андрей Кузнецов, глава Печенгского муниципального округа: «В посёлке Никель выполняются работы по благоустройству памятника истории в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект», который активно поддержали жители. В связи с согласованием части материалов и задержкой поставок гранитных плит у нас сдача объекта немножко сдвинулась. На сегодняшний день плиты у нас уже пришли, 20 числа должна закончиться гравировка на плитах, мы приступим к монтажу плит на памятнике».

На оперативном совещании огласили итоги конкурса «Губернаторский старт», победителями стали 14 проектов в области спорта, отдыха, развлечений и производственной сфере. Все они будут реализованы в отдалённых населённых пунктах региона, ЗАТО и моногородах.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Губернаторский старт» проявил себя одним из самых востребованных среди предпринимательского сообщества действующего, а также среди тех граждан, которые только собираются стать предпринимателями. Сумма гранта составляет максимально до двух миллионов рублей для приоритетной группы, а в среднем – это один миллион рублей. Самозанятые могут получить до 500 тысяч рублей».

На оперативном совещании также сообщили о том, что работу инвеступолномоченных Мурманской области, которые за первое полугодие решили 250 обращений, оценит предпринимательское сообщество. А в общей сложности к омбудсменам пришли за поддержкой около 500 бизнесменов.

Артём Кукса, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «В первом полугодии для инвеступолномоченных стал активным периодом для взаимодействия с бизнесом. В общей сложности в муниципальных образованиях инвестиционные уполномоченные провели больше 100 консультаций».

Кроме того, на оперативном совещании первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко напомнила, что до 15 сентября включительно идёт голосование за участников программы «На Севере – твой проект». Поставить галочку за понравившуюся идею можно на портале «Наш Север». 12 тысяч северян уже сделали свой выбор».