Скоро 1 сентября. Пришла горячая пора подготовки к школе

А малыши с интересом придут в школу на свой первый в жизни урок. Для успешной учебы детям необходимо иметь не только тягу к знаниям, но и канцелярские принадлежности. Правительство региона помогает нуждающимся семьям собрать ребёнка в школу.

В преддверии начала нового учебного года Мурманская область активно участвует уже в традиционной Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу». В пункты сбора любой желающий может принести для ребят подарки: рюкзаки, канцелярские принадлежности, наборы для творчества. Помощь в подготовке к 1 сентября оказывают нуждающимся и многодетным семьям, детям участников СВО и детям из новых регионов.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «В этом году 500 первоклассников нашего Приморского района Запорожской области получат подарки от правительства Мурманской области. У нас системная работа по поддержке этого района… Например, по поручению Андрея Чибиса в прошлом году были отремонтированы в школе №3 столовая и актовый зал, в этом году идёт замена оконных блоков. Также ребятам оказывается помощь в отдыхе и оздоровлении. 350 ребят из Приморского района отдохнули и продолжают отдыхать в регионах Республики Крым

Более 8 тысяч юных северян пойдут в этом году в первый класс и также получат подарки к началу учёбы. Кроме того, ко Дню знаний многодетным семьям обеспечат дополнительную выплату.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Действует мера поддержки - единовременная выплата для многодетных семей. Многодетные семьи в независимости от их финансового положения могут оформить эту выплату - 5300 рублей на каждого ребёнка. Для этого необходимо родителям быть прописанными на территории Мурманской области, а детям посещать школы нашей территории.

Такая поддержка поможет малышам с уверенностью и энтузиазмом приступить к новому для них жизненному этапу.