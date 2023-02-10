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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.23 19:30

Скоро День святого Валентина: как собираются отметить этот день мурманчане

Открытки, цветы, мягкие игрушки... Как правило, это то, что дарят из года год 14 февраля. До Дня святого Валентина осталось несколько дней, поэтому съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать у мурманчан, какие сюрпризы они готовят для своих любимых, помнят ли они про этот праздник?

Срез мнений и оценок получился довольно широкий:

- Я жду подарков и готовлюсь их принимать вместе с цветами, поздравлениями.

- А сами готовитесь?

- А ещё подумаю, но подарки - это моя прерогатива получать

***

- В город поеду в другой к своей девушке.

-  И чем будете удивлять её?

- Валентинками. У нее в этот день ещё и день рождения.

***

- Мне кажется, что очень удачный день, чтобы сделать признание в любви и порадовать своих близких.

***

- Как вы относитесь к этому празднику?

- Только положительно, только не с кем его праздновать.

- А раньше вы отмечали это день? Например, когда учились в школе, были студентами?

- Это новодел. Наши дети застали это, мы уже нет. Мы немного другое поколение, мы уже на пенсии.

***

- А какие-то были у вас сюрпризы, которые вам молодые люди делали? Например, рисовали что-то на снегу или ещё какие-то интересные моменты?

- В детстве было – в школе тайно положили открытку с браслетиком. Так миленько было.

***

У нас не было вообще этого праздника. Мы уже в том возрасте, когда этого ещё не было. Это чуть попозже появилось.

***

У меня есть небольшая традиция с моим молодым человеком. Мы идём в какое-то кафе и там сидим вместо подарков.

***

Как готовитесь к этому празднику?

- Валентинки делаем. Да, Алиса? Я дома делаю закладки в виде сердечек.

- А кому дарите валентинки?

- Я маме, папе, бабушке, дедушке хотела подарить.

- Я тоже делаю валентинки, только я делаю зайчиков, кошельки. Дарю маме, папе.

***

- К Дню святого Валентина как готовитесь?

- Хорошо. Послушал песню группы «Каспийский груз» и грусть прошла. Любовь она крепкая должна быть, как первый вдох и последний выдох. Желаю, чтобы после 14 февраля каждый нашёл свою вторую половинку.

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