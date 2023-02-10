Скоро День святого Валентина: как собираются отметить этот день мурманчане
Срез мнений и оценок получился довольно широкий:
- Я жду подарков и готовлюсь их принимать вместе с цветами, поздравлениями.
- А сами готовитесь?
- А ещё подумаю, но подарки - это моя прерогатива получать
***
- В город поеду в другой к своей девушке.
- И чем будете удивлять её?
- Валентинками. У нее в этот день ещё и день рождения.
***
- Мне кажется, что очень удачный день, чтобы сделать признание в любви и порадовать своих близких.
***
- Как вы относитесь к этому празднику?
- Только положительно, только не с кем его праздновать.
- А раньше вы отмечали это день? Например, когда учились в школе, были студентами?
- Это новодел. Наши дети застали это, мы уже нет. Мы немного другое поколение, мы уже на пенсии.
***
- А какие-то были у вас сюрпризы, которые вам молодые люди делали? Например, рисовали что-то на снегу или ещё какие-то интересные моменты?
- В детстве было – в школе тайно положили открытку с браслетиком. Так миленько было.
***
У нас не было вообще этого праздника. Мы уже в том возрасте, когда этого ещё не было. Это чуть попозже появилось.
***
У меня есть небольшая традиция с моим молодым человеком. Мы идём в какое-то кафе и там сидим вместо подарков.
***
Как готовитесь к этому празднику?
- Валентинки делаем. Да, Алиса? Я дома делаю закладки в виде сердечек.
- А кому дарите валентинки?
- Я маме, папе, бабушке, дедушке хотела подарить.
- Я тоже делаю валентинки, только я делаю зайчиков, кошельки. Дарю маме, папе.
***
- К Дню святого Валентина как готовитесь?
- Хорошо. Послушал песню группы «Каспийский груз» и грусть прошла. Любовь она крепкая должна быть, как первый вдох и последний выдох. Желаю, чтобы после 14 февраля каждый нашёл свою вторую половинку.