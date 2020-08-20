Скоро должна стартовать программа вакцинации от коронавируса

Специалисты назвали условия, при которых нельзя делать прививку.

Если температура тела будет серьёзно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Также её не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь. За десять-двенадцать часов до процедуры необходимо воздержаться от приёма горячительных напитков.

Также важно, чтобы сам укол делал врач, а не медсестра.

Прививку от коронавирусной инфекции запрещается делать беременным и кормящим женщинам

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.