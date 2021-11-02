Скоро игры! Хоккеисты «Мурмана» вышли на первый лёд стадиона

Хоккеисты «Мурмана» вышли на первый лёд стадиона «Строитель». Менее недели осталось до старта Чемпионата России по хоккею с мячом, где наша команда встретится на выезде с сыктывкарским «Строителем».

Игроки хоккейного клуба «Мурман» только вернулись со сборов из Ульяновска и уже вышли на лёд стадиона «Строитель». Несмотря на оттепель тренировки продолжаются, времени на передышку нет. Чемпионат России по хоккею с мячом стартует в Сыктывкаре 7 ноября, спортсмены должны быть в лучшей форме.

Сергей Чернецкий, директор ХК «Мурман»: «В этом году температура воздуха нам позволила раньше заняться заливкой льда. Как только похолодало, мы тут же этим воспользовались и практически в круглосуточном режиме готовили лёд, сделали его неплохого уровня».

Прежде сезон в Мурманске так рано никогда не начинался - погода не позволяла. Сейчас толщина льда небольшая - до 5 сантиметров. Если плюс на уличных термометрах продержится в течение нескольких дней, то скользкую поверхность удержать будет сложнее. Тем не менее, «ледоварам» и сейчас пришлось хорошенько потрудиться на стадионе. К возвращению спортсменов поле беспрерывно заливали в течение 4 дней.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Классно, когда есть лёд, хотелось бы, чтобы он не таял, а так замечательно, что вышли. Молодцы рабочие, что подготовили лёд, очень здорово».

Поболеть за любимую команду в Мурманске можно будет 27 ноября. Первую домашнюю игру проведут на стадионе «Строитель». Соперниками заполярного клуба выступят хоккеисты из ульяновского клуба «Волга».