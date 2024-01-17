Скоро Крещение: советы врача и эмоции участника православной традиции

Если вы решили окунуться в ледяную воду на Крещение, то стоит соблюсти ряд правил, которые, по мнению специалистов, помогут не заболеть после такого испытания. Впрочем, эти советы пригодятся и тем, кто планирует зайти в купель после праздника или сделать это позже, осознано и последовательно подойдя к вопросу.

Михаил Торопов, заведующий отделением врачей общей практики поликлиники ММЦ Пирогова ФМБА России: «К крещенскому купанию подготовка должна занимать не один день. Это планомерная программа мероприятий, которая должна включать в себя элементы закаливания. Если вы сейчас собрались это сделать, то не стоит уже начинать. Хотя бы два-три месяца на фоне полного благополучия здоровья».

Важно в течение нескольких месяцев закаляться, принимать контрастный душ и пробно заходить в холодную воду. Если же времени на подготовку нет, можно совершить обряд в домашних условиях.

Михаил Торопов, заведующий отделением врачей общей практики поликлиники ММЦ Пирогова ФМБА России: «Можно набрать в отведенных местах, монастырях и церквях воду, принести её домой и совершить обряд омовения. Во-первых, это не будет связано с риском для здоровья, температура воды будет комфортной, можно такую процедуру провести и пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, и также маленьким детям».

Но как правило, те, кто в крещенскую ночь посещают Иордань, с врачами не согласны. Верующие считают воду едва ли не чудотворной, а на холод и мороз просто не обращают внимание.

- Первый раз, я хочу сказать, хотелось с криком: «Ура!», - выбежать на другую сторону, а потом привыкаешь. Я хочу сказать, что я не помню, чтобы кто-то болел.

В Мурманске крещенские купания начнутся 18 января в 9 часов вечера на Семёновском озере. Там будут оборудованы палатка для переодевания мужчин, раздевалка для женщин - в домике для «моржей».