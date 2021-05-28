День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.21 19:30
Скоро лето! 29 мая байкеры откроют мотосезон в Мурманске
Из-за непогоды в прошлые выходные пробег по городским улицам и праздник мотосообществу пришлось отменить. Назначена новая дата открытия мотосезона в Мурманске.
29 мая в 16.00 байкеры соберутся на верхней парковке торгового центра «Форум». Старт колонны состоится в 16.40. Мотоциклисты проеду по центральным дорогам города до памятника Защитникам советского Заполярья. Там они возложат цветы к Вечному огню и сделают традиционное общее фото.
Затем организованной колонной байкеры приедут на площадь Пять Углов, где и завершат свой заезд.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)Подробнее«Пластинку заело», или Почему опять появляются необоснованные нападки на предварительное голосование по будущим кандидатам
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
-Скоро в эфире23:35«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Большой вопрос». Юмористическо-интелектуальное шоу (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом-PRO ЖКХ (18+)Единая система диспетчеризации на котельных региона усилит контроль производственных процессов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию