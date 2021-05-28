Скоро лето! 29 мая байкеры откроют мотосезон в Мурманске

Из-за непогоды в прошлые выходные пробег по городским улицам и праздник мотосообществу пришлось отменить. Назначена новая дата открытия мотосезона в Мурманске.

29 мая в 16.00 байкеры соберутся на верхней парковке торгового центра «Форум». Старт колонны состоится в 16.40. Мотоциклисты проеду по центральным дорогам города до памятника Защитникам советского Заполярья. Там они возложат цветы к Вечному огню и сделают традиционное общее фото.

Затем организованной колонной байкеры приедут на площадь Пять Углов, где и завершат свой заезд.