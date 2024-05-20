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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.24 19:30

Скоро лето, а в Мурманской области продолжают играть в снежки, или Против «Норникель МТФ» не попрёшь!

Свой турнир по «Юкигассен» организовала компания «Норникель».

В первый жаркий день уходящей весны 5 команд из Мончегорска, Заполярного и Мурманска приняли участие в большом корпоративном турнире по «Юкигассен». Это сотрудники компании «Норникель» из Кольской ГМК и Мурманского транспортного филиала.

Александр Леонов, генеральный директор Кольской ГМК: «Великолепный день, великолепная традиция, отличное настроение и команды. Я уверен, вы сейчас дадите жару, дадите снегу. Желаю всем удачи. Обязательно должен быть честный бой».

Андрей Вискунов, директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля»: «Всем хорошего настроения, азарта. Главное, конкурентной и честной игры».

Площадку для баталий обустроили в живописном месте - на берегу реки. Найти материал для снарядов – снег, оказалось непростой задачей. Но для турнира всё-таки раздобыли.

Полина Бусыгина, руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге»: «Свои рецепты, свои секретики. Снег мы сохранили, поэтому будем играть натуральным снегом. Собственно говоря, где, как не в Арктике играть в снежки круглый год. Снег имеет разные консистенции, это правда. Бывает пухляк - самый наш любимый снег, так как когда свежий снег собираешь снежколепкой, то он такой мягкий и пушистый. Сейчас зернистый снег, ближе к летнему, назовем его так. Зато он очень легко лепится».

Правила игры довольно простые: выбить соперников снежками или захватить их флаг. Турнир проводился по круговой системе, после, игры на вылет. Самое главное, что настрой у игроков только на победу.

Александр Лобанов, игрок команды «Ракета Бомба Петарда»: «У меня не так давно родился сын и я в особо лучшем настроении. Настрой - только рвать и побеждать. Мне просто нравится эта игра».

Андрей Соловьев, организатор турнира: «Здесь получается, что у ребят есть возможность встретиться из разных подразделений городов, потому что от Кольской ГМК здесь участвуют команды из Мончегорска, Заполярного. Встретиться с другими подразделениями компании, потому что здесь участвует Мурманский транспортный филиал. Пообщаться, обменяться мнениями, кто, где и как работает. И совместно поиграть, а после ещё и отдохнуть».

Для «Норникеля» турниры по «Юкигассен» стали традиционными. Впервые такие соревнования организовали в Мончегорске. Они так понравилась игрокам, что было решено продолжить баталии.

В этот раз на поле снежной битвы выходили команды Кольской ГМК и чемпионы прошлогоднего турнира - команда из филиала «Норникель МТФ». Эти ребята играют в «Юкигассен» восьмой год и их энергии можно только позавидовать.

Ирина Егорова, капитан команды «Норникель МТФ»: «Мы собрались спонтанно много лет назад и начали принимать участие. У нас большое юки-движение в Мурманске. Начали играть и потихонечку слепили команду. Мы были на Ямале, на Урале, на Дальнем Востоке в этом году. Кстати, мы чемпионы Дальнего Востока. Секрет успеха: дружеское отношение и наша тактика-кайфактика».

Чтобы определить победителя, потребовался целый день. Лучшими в турнире и обладателями кубка вновь стали игроки команды «Норникель МТФ».

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