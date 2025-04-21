Скоро лето! Пора серьёзно браться за дороги - этот вопрос обсуждали на заседании регионального правительства

Новые назначения, начало больших ремонтов дорог и вновь строительство жилья. Эти и другие вопросы сегодня обсуждали на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис провёл его по видеосвязи.

В этом году в Мурманской области отремонтируют 139 дорожных объектов. Будут освещены 4 дороги: Мишуково - Снежногорск, автоподъезды к Абрам-Мысу и железнодорожным станциям Магнетиты и Лопарская.

Глава региона поручил радикально усилить контроль на всех этапах работ. Мероприятия должны быть непрерывными и системными.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Там, где это возможно, следует уходить от использования швов при укладке дорожного полотна. В тех случаях, когда швы неизбежны, необходимо обеспечить строгий строительный контроль за качеством их укладки».

Особое внимание на оперативном совещании было уделено ранее проведенным дорожным работам и корректировке недостатков после зимы. Если подрядчики не приступят к выполнению гарантийных обязательств, необходимо взыскивать банковские гарантии. В таком случае, все дефекты должны быть оперативно устранены за их счёт, отметил глава региона. А также поручил завершить работы, невыполненные в прошлом году. В числе таких объектов – перекрёстки на улице Полярные Зори, улице Хлобыстова и проспекте Героев-североморцев и на Подгорной.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «До 1 мая необходимо провести инвентаризацию всех дорог в муниципалитетах, а также региональных и федеральных трасс по каждому проблемному участку. В идеале основные проблемные точки нужно ликвидировать до 1 июня. До 20 июня в рамках гарантийных обязательств и за счёт подрядчиков обеспечить устранение всех выявленных дефектов, которые будут выявлены».

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние 9 объектов во всех округах Мурманска. Общая протяжённость участков ремонта составит более 13 километров. Кроме того, в регионе запланированы мероприятия по выполнению ямочного ремонта.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства: «Графики выездов составлены, обследования начались. В пяти муниципалитетах работы по ямочному ремонту стартовали уже сегодня: Мурманск, Апатиты, Оленегорск, Североморск и Кандалакшский округ».

Дарья Климова стала новым руководителем Центра городского развития Мурманской области. Ранее она возглавляла бюро «Архитектурный Десант», где под её руководством были реализованы десятки проектов по благоустройству и развитию городской среды, в том числе в рамках федеральных программ и конкурсов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Активно Дарья Дмитриевна вела работу по благоустройству комфортной городской среды и общественных пространств Республики Татарстан. Имеет опыт экспертной работы в Институте развития городов Республики Татарстан и исследовательской деятельности в Высшей школе урбанистики. Дарья Дмитриевна, я желаю вам успехов».

С 28 апреля в Мурманской области продолжит работу программа «Свой дом в Арктике». Заявку на участие можно будет подать до 1 июня.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За время её действия выдано 1419 сертификатов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Более тысячи семей за три минувших года уже построили или приобрели по ней свои дома. Что, безусловно, говорит о её востребованности и важности для северян. Общая площадь возведённого и купленного жилья почти 88 тысяч квадратных метров».

А благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина в регионе появились льготные ипотечные продукты: «Арктическая ипотека» под 2%, «Семейная» - под 6%, инструменты для поддержки первоначального взноса. В новом этапе программы «Свой дом в Арктике» условия скорректируют с учётом этих возможностей.