Скоро лето! В Мурманской области завершается отопительный сезон
Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет дату окончания отопительного сезона, исходя из локальных климатических условий и особенностей коммунальной инфраструктуры. Финальное решение принимает глава соответствующего муниципалитета.
Точные даты будут опубликованы на официальных сайтах администраций.
Одновременно с завершением этого отопительного сезона начнётся подготовка к следующему. Муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации выполнят регламентные и ремонтные работы на объектах теплоснабжения.