Скоро маленькие мурманчане смогут опробовать новые места для дворовых игр

В Мурманске началось строительство новых детских площадок.

В районе дома №7 по проезду Ледокольному началась подготовка участка земли к строительству новой детской площадки. Она будет оснащена современными системами освещения и видеонаблюдения.

Отметим, в своё время местные жители сами попытались обустроить здесь игровую зону, но спустя время она пришла в негодность.

Евгений Никора, глава администрации города Мурмаснка: «В рамках плана «На Севере жить» и плана-мероприятия «Наш Мурманск» мы делаем детские спортивные площадки не территории, которая является городской. Мы не можем входить во дворы, во дворы мы можем входить только в рамках программы «Формирование комфортной городской среды.

Новая площадка будет иметь место и для занятий спортом, а потому детвора сможет и побегать и поиграть, и потренироваться на свежем воздухе.

Константин Биджоев, главный врач поликлиники №2: «Я, как отец троих детей, прекрасно понимаю, что каждая новая площадка – это целое событие, это праздник, это переоценить невозможно совершенно. Больше площадок – больше счастья горожанам и их детям».

Возведение детских спортивных площадок – задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Слишком жёсткое покрытие, некачественный инвентарь – всё это может привести к детским травмам и увечьям. Представители Народного фронта следят за соблюдением всех современных мер безопасности ещё на стадии проектирования таких объектов.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы «Я, как представитель Общероссийского народного фронта, могу сказать только одно, мы контролируем появление этих площадок, для нас самое главное это безопасность этой площадки. Почему? Потому что вы прекрасно знаете случаи, когда дети повреждаются, травмируются и создание вот именно грамотного проекта и грамотного исполнения – оно всегда важно».

Как уточнил глава администрации, в этом году планируется построить около 8 новых игровых площадок.